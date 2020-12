Bari: sospeso il direttore generale del policlinico Inchiesta legionella, provvedimenti anche per altri dirigenti (Di mercoledì 9 dicembre 2020) sospeso per tre mesi Giovanni Migliore, direttore generale del policlinico di Bari. Sospesi anche la direttrice sanitaria Matilde Carlucci e il direttore dell’area tecnica, Claudio Forte. provvedimenti del giudice Giuseppe De Benedictis inerenti l’Inchiesta su ipotesi di decessi per legionella nel policlinico barese I mesi scorsi. Rigettata la richiesta di sospensiva, che era stata avanzata dai pm, per la direttrice amministrativa Tiziana Di Matteo. Rinviata la decisione per il vicedirettore sanitario Giuseppe Calabrese, non ancora interrogato. L'articolo Bari: sospeso il direttore generale del ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 9 dicembre 2020)per tre mesi Giovanni Migliore,deldi. Sospesila direttrice sanitaria Matilde Carlucci e ildell’area tecnica, Claudio Forte.del giudice Giuseppe De Benedictis inerenti l’su ipotesi di decessi pernelbarese I mesi scorsi. Rigettata la richiesta di sospensiva, che era stata avanzata dai pm, per la direttrice amministrativa Tiziana Di Matteo. Rinviata la decisione per il vicesanitario Giuseppe Calabrese, non ancora interrogato. L'articoloildel ...

NoiNotizie : #Bari: sospeso il direttore generale del policlinico. Inchiesta legionella - rep_bari : Legionella killer al Policlinico di Bari, sospeso il direttore generale Migliore [di Chiara Spagnolo] [aggiornament… - cronaca_news : Legionella killer al Policlinico di Bari, sospeso il direttore generale Migliore - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea Bari - Foggia, dalle ore 20.10 traffico ferroviario sospeso in prossimità di… - ComunediBari : ??In vista delle celebrazioni religiose in onore di S.Nicola, dal 5 al 8/12, l'amministrazione ha sospeso tutti gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Bari sospeso Legionella killer al Policlinico di Bari, sospeso il direttore generale Migliore La Repubblica Bari: sospeso il direttore generale del policlinico Inchesta legionella, provvedimenti anche per altri dirigenti

Sospeso per tre mesi Claudio Migliore, direttore generale del policlinico di Bari. Sospesi anche la direttrice sanitaria Matilde Carlucci e il direttore dell’area tecnica, Claudio Forte. Provvedimenti ...

Bari, Legionella al Policlinico: sospesi per tre mesi Migliore Carlucci e Forte

Tutti sono indagati per omissione di atti d'ufficio e morte come conseguenza di altro reato. Respinta invece la richiesta di sospensione per la direttrice amministrativa Tiziana Di Matteo.

Sospeso per tre mesi Claudio Migliore, direttore generale del policlinico di Bari. Sospesi anche la direttrice sanitaria Matilde Carlucci e il direttore dell’area tecnica, Claudio Forte. Provvedimenti ...Tutti sono indagati per omissione di atti d'ufficio e morte come conseguenza di altro reato. Respinta invece la richiesta di sospensione per la direttrice amministrativa Tiziana Di Matteo.