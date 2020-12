Barcellona, niente esonero per Koeman: confermato sulla panchina (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il brutto ko casalingo contro la Juventus non ha cambiato nulla sulla panchina del Barcellona: Ronald Koeman è stato confermato. A riportarlo è il programma El Chiringuito de Jugones, che ha svelato che il tecnico olandese è stato rassicurato dalla società blaugrana e continuerà a sedere sulla panchina del Barça, nonostante la nona posizione in campionato e il secondo posto nel girone di Champions. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il brutto ko casalingo contro la Juventus non ha cambiato nulladel: Ronaldè stato. A riportarlo è il programma El Chiringuito de Jugones, che ha svelato che il tecnico olandese è stato rassicurato dalla società blaugrana e continuerà a sederedel Barça, nonostante la nona posizione in campionato e il secondo posto nel girone di Champions. SportFace.

sportface2016 : #Barcellona, il ko con la #Juventus non cambia nulla: #Koeman confermato in panchina - Andrea93835570 : @franceanas25 @Pirlo_official @juventusfc Ripeto che la juve ha meritato giocando un ottima partita ma è innegabile… - Giovanni9550 : @MCriscitiello Se molto più piccolo tu del Barcellona questo non è niente e da già prima che cominciasse Pirlo che… - giovellga : @mike_fusco Tuci scherzi, ma andare a vincere senza Suarez in casa dei Barcellona, non è stato per niente facile. - MileTrecarichi : Il #Barcellona si lamenta dei torti arbitrali. Niente fa già ridere così. Avranno rimosso la finale di Berlino evidentemente. -