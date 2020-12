Barcellona-Juventus, Ter Stegen: “Ci siamo illusi di qualificarci al primo posto” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Ci siamo illusi di qualificarci per primi, ma non possiamo dire di aver fatto male finora in Champions League“. Con grande rammarico Marc André Ter Stegen analizza così la sconfitta per 0-3 contro la Juventus con cui il Barcellona ha chiuso al secondo posto il girone di Champions League. “Abbiamo commesso errori non da Barcellona. siamo in una fase in cui quando commettiamo un errore ci segnano un gol – ha detto il portiere tedesco -. Dobbiamo uscire da questa dinamica ma stiamo lavorando per uscire da questa situazione. Avevamo giocato buone partite e vinto impegni difficili. Dobbiamo concentrarci sul campionato, cercare di ottenere il massimo dei punti possibili“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Cidiper primi, ma non posdire di aver fatto male finora in Champions League“. Con grande rammarico Marc André Teranalizza così la sconfitta per 0-3 contro lacon cui ilha chiuso al secondo posto il girone di Champions League. “Abbiamo commesso errori non dain una fase in cui quando commettiamo un errore ci segnano un gol – ha detto il portiere tedesco -. Dobbiamo uscire da questa dinamica ma stiamo lavorando per uscire da questa situazione. Avevamo giocato buone partite e vinto impegni difficili. Dobbiamo concentrarci sul campionato, cercare di ottenere il massimo dei punti possibili“. SportFace.

OptaPaolo : 1 - La #Juventus è la prima squadra italiana nella storia a segnare tre gol al Barcellona in trasferta in competizi… - juventusfc : Qualcosa ci dice che avete una gran voglia di vedere gli highlights di #BarçaJuve ?????? Allora, tutti su @JuventusTV!… - juventusfc : ?? Qui Camp Nou ?? Sta per iniziare la conferenza stampa di @Pirlo_official e @bonucci_leo19 ?? LIVE (e on demand)… - Maryeterngif1 : MESSI UMILIATO DA RONALDO NOTTE STELLARE PER LA JUVENTUS 0-3 A BARCELLONA - Champions League - Teleblogmag : Il calcio torna a fare ottimi ascolti su Canale 5: ormai sembrava impossibile! #auditel #ascoltitv Iscriviti al no… -