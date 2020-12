Barcellona-Juventus. Ronaldo: “Come una famiglia”, Bonucci: “Possiamo battere tutti chiunque” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Trionfo e primato per la Juventus che si qualifica da prima nel proprio girone di Champions League 2020/2021. Al Camp Nou non serviva solo una vittoria, ma era necessario uno scarto di tre reti: detto, fatto per i bianconeri che si sono imposti sul Barcellona per 0-3. Al termine della sfida i protagonisti hanno commentato l’importante vittoria che ha ridato linfa all’ambiente. “Volevamo questa Juve, la grinta, la partecipazione… tutti hanno aiutato la squadra, sia chi è partito dal 1? sia chi è entrato dopo. Questo è quello che deve fare la differenza, lo step di crescita. Imprese così servono ad aumentare l’autostima. Possiamo vincere qualsiasi partita”. Le parole di Bonucci che sono state seguite da quelle che Cristiano Ronaldo ha postato sui social: “Sempre bello tornare in Spagna ed in Catalogna, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Trionfo e primato per lache si qualifica da prima nel proprio girone di Champions League 2020/2021. Al Camp Nou non serviva solo una vittoria, ma era necessario uno scarto di tre reti: detto, fatto per i bianconeri che si sono imposti sulper 0-3. Al termine della sfida i protagonisti hanno commentato l’importante vittoria che ha ridato linfa all’ambiente. “Volevamo questa Juve, la grinta, la partecipazione…hanno aiutato la squadra, sia chi è partito dal 1? sia chi è entrato dopo. Questo è quello che deve fare la differenza, lo step di crescita. Imprese così servono ad aumentare l’autostima. Possiamo vincere qualsiasi partita”. Le parole diche sono state seguite da quelle che Cristianoha postato sui social: “Sempre bello tornare in Spagna ed in Catalogna, ...

OptaPaolo : 1 - La #Juventus è la prima squadra italiana nella storia a segnare tre gol al Barcellona in trasferta in competizi… - juventusfc : Qualcosa ci dice che avete una gran voglia di vedere gli highlights di #BarçaJuve ?????? Allora, tutti su @JuventusTV!… - juventusfc : ?? Qui Camp Nou ?? Sta per iniziare la conferenza stampa di @Pirlo_official e @bonucci_leo19 ?? LIVE (e on demand)… - BelpassoAlberto : RT @CucchiRiccardo: Credo che la #Juventus abbia mostrato ieri a #Barcellona tutto il potenziale che ha a disposizione. Giocare a quei ritm… - vivodijuvee : RT @CucchiRiccardo: Credo che la #Juventus abbia mostrato ieri a #Barcellona tutto il potenziale che ha a disposizione. Giocare a quei ritm… -