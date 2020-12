Barcellona-Juventus, l’analisi di Sconcerti: “Ronaldo ha umiliato Messi, Leo è arrivato a una svolta” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Juventus ha asfaltato senza troppi problemi il Barcellona e si è assicurata il primo posto del proprio girone di Champions.I bianconeri guidati da Andrea Pirlo sono riusciti a superare i blaugrana con un secco 3-0 esterno e guadagnato di conseguenza il sorpasso in classifica in virtù della miglior differenza reti negli scontri diretti. Sull'esito del match del 'Camp Nou' e sul momento dei piemontesi ha detto la sua, il direttore Mario Sconcerti, nel corso dell'intervista concessa a TMW Radio."La Juventus ha fatto una partita attenta e ha scelto un centrocampo senza mediani ma con giocatori con più qualità. Ha rivisto le scelte che aveva fatto e poi l'aria della Champions e l'importanza del luogo hanno dato la massima concentrazione a tutti. Mi ha impressionato di più McKennie, che ha fatto il doppio ruolo e ha messo ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Laha asfaltato senza troppi problemi ile si è assicurata il primo posto del proprio girone di Champions.I bianconeri guidati da Andrea Pirlo sono riusciti a superare i blaugrana con un secco 3-0 esterno e guadagnato di conseguenza il sorpasso in classifica in virtù della miglior differenza reti negli scontri diretti. Sull'esito del match del 'Camp Nou' e sul momento dei piemontesi ha detto la sua, il direttore Mario, nel corso dell'intervista concessa a TMW Radio."Laha fatto una partita attenta e ha scelto un centrocampo senza mediani ma con giocatori con più qualità. Ha rivisto le scelte che aveva fatto e poi l'aria della Champions e l'importanza del luogo hanno dato la massima concentrazione a tutti. Mi ha impressionato di più McKennie, che ha fatto il doppio ruolo e ha messo ...

