Barcellona Juventus, Koeman contro l’arbitro: spunta la frase provocatoria (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Barcellona Juventus – La Juventus ieri sera ha inflitto al Barcellona una punizione davvero pesante, sia sotto il profilo del gioco che per quanto riguarda il risultato. Uno 0-3 netto che ha evidenziato la grande prova della squadra bianconera, trascinata dal solito Cristiano Ronaldo. Un risultato che ha consentito alla Juve di prendersi il primo posto nel proprio girone di Champions League, oltre che una iniezione di autostima molto importante per il futuro. All’allenatore del Barcellona Koeman però non sembra essere piaciuta la direzione arbitrale. Ed in particolar modo la decisione di assegnare il penalty che ha poi portato al vantaggio bianconero. Barcellona Juventus, la frase di Koeman Come ha infatti rivelato il ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 9 dicembre 2020)– Laieri sera ha inflitto aluna punizione davvero pesante, sia sotto il profilo del gioco che per quanto riguarda il risultato. Uno 0-3 netto che ha evidenziato la grande prova della squadra bianconera, trascinata dal solito Cristiano Ronaldo. Un risultato che ha consentito alla Juve di prendersi il primo posto nel proprio girone di Champions League, oltre che una iniezione di autostima molto importante per il futuro. All’allenatore delperò non sembra essere piaciuta la direzione arbitrale. Ed in particolar modo la decisione di assegnare il penalty che ha poi portato al vantaggio bianconero., ladiCome ha infatti rivelato il ...

OptaPaolo : 1 - La #Juventus è la prima squadra italiana nella storia a segnare tre gol al Barcellona in trasferta in competizi… - juventusfc : Qualcosa ci dice che avete una gran voglia di vedere gli highlights di #BarçaJuve ?????? Allora, tutti su @JuventusTV!… - SkySport : ?? MCKENNIE IN SEMIROVESCIATA ??? La Juve batte 3-0 il Barcellona al Camp Nou ? E conquista il primato del girone ?… - genovesergio76 : - emamarro : RT @juventusfans: La #Juventus, rientrata nella notte da Barcellona, è tornata subito a lavorare alla #Continassa, per cominciare a prepara… -