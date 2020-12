Barcellona-Juventus, il commento di Sconcerti: “Messi ha guardato Ronaldo” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Il Barcellona è sempre stato a guardare, direi come Messi ha guardato Ronaldo“. È questo il commento del noto giornalista Mario Sconcerti sulle colonne del Corriere della Sera in merito a Barcellona-Juventus, gara vinta dai bianconeri per 0-3 con doppietta di Cristiano Ronaldo. “Messi gioca ormai con la calma infastidita di chi non ha più voglia di fare la stessa cosa da vent’anni. Compatisce se stesso e sembra annoiarsi. È rassegnato a qualcosa che non capisce e che forse è solo un inizio d’impotenza – scrive Sconcerti –. Non ha la cattiveria di Ronaldo, il suo senso egoista della vita. La forza di Ronaldo è giocare per sé, inseguire i suoi numeri che sono il vero prodotto della sua azienda. Questo lo motiva. Non è di nessuna squadra, non ha ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Ilè sempre stato a guardare, direi come Messi haRonaldo“. È questo ildel noto giornalista Mariosulle colonne del Corriere della Sera in merito a, gara vinta dai bianconeri per 0-3 con doppietta di Cristiano Ronaldo.gioca ormai con la calma infastidita di chi non ha più voglia di fare la stessa cosa da vent’anni. Compatisce se stesso e sembra annoiarsi. È rassegnato a qualcosa che non capisce e che forse è solo un inizio d’impotenza – scrive–. Non ha la cattiveria di Ronaldo, il suo senso egoista della vita. La forza di Ronaldo è giocare per sé, inseguire i suoi numeri che sono il vero prodotto della sua azienda. Questo lo motiva. Non è di nessuna squadra, non ha ...

