Barcellona in crisi economica (e non solo): il Bayern Monaco ne approfitta e tenta l’affare De Jong (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Barcellona in crisi: economica e di risultati. E nel mondo del calcio, si sa, chi ha più soldi più ottiene risultati. Ecco perché, da quanto si apprende dal Mundo Deportivo, il Bayern Monaco starebbe "stuzzicando" i blaugrana per quanto riguarda il potenziale acquisto di Frenkie De Jong.De Jong: il Bayern Monaco fa sul seriocaption id="attachment 1004387" align="alignnone" width="512" De Jong (getty images)/captionI tedeschi, già nel 2018, avrebbero voluto chiudere il doppio affare dall'Ajax relativamente a Matthijs de Ligt e Frenkie de Jong. Nulla di fatto con il difensore finito alla Juventus e il centrocampista poi passato al Barcellona, appunto. Da quanto si apprende dal ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 9 dicembre 2020)ine di risultati. E nel mondo del calcio, si sa, chi ha più soldi più ottiene risultati. Ecco perché, da quanto si apprende dal Mundo Deportivo, ilstarebbe "stuzzicando" i blaugrana per quanto riguarda il potenziale acquisto di Frenkie De.De: ilfa sul seriocaption id="attachment 1004387" align="alignnone" width="512" De(getty images)/captionI tedeschi, già nel 2018, avrebbero voluto chiudere il doppio affare dall'Ajax relativamente a Matthijs de Ligt e Frenkie de. Nulla di fatto con il difensore finito alla Juventus e il centrocampista poi passato al, appunto. Da quanto si apprende dal ...

juventusfc : ?? Parola ora al Mister @Pirlo_official: «@gianluigibuffon sta bene e potrebbe giocare, si meriterebbe questo palos… - romeoagresti : ?? Buffon titolare ?? Messi vs Ronaldo ?? Approccio al 100% ?? Atteggiamento diverso ?? - ItaSportPress : Barcellona in crisi economica (e non solo): il Bayern Monaco ne approfitta e tenta l'affare De Jong -… - marioassante : @Marco562017 Fermo restando i miglioramenti (speriamo di confermarli domenica a Marassi) nn esalterei più di tanto… - AltairLouis : Quindi a quanto pare la #Juve non ha fatto nulla di che, visto che il #Barcellona e #Messi sono in crisi. Ok #BarcaJuve -