Bar e ristoranti chiusi alle 18 in tutto il Lazio fino alla primavera. D'Amato: 'Non bisogna abbassare la guardia' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Bar e ristoranti chiusi alle 18 a Roma e nel Lazio fino alla primavera prossima. E' questo quello che ha dichiarato questa mattina l'assessore Alessio D'Amato al Messaggero. Nel Lazio, così come in tutta Italia, la campagna di vaccinazione (oltre a dover essere ben studiata e pianificata) sarà lunga, l'Rt non è sotto controllo e il virus continua a circolare. Seppur i numeri nel Lazio sembrano essere incoraggianti, questo non deve dare modo alle persone di abbassare la guardia. L'ipotesi è quella di mantenere la chiusura di bar e ristoranti alle 18 fino a marzo, intervenendo con gli aiuti per sostenere le attività. E sulla scuola ...

