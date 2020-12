Ballando con le stelle, due ballerini in love: chi sono? FOTO (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Galeotto è stato il ballo! A Ballando con le stelle è nato un nuovo amore, un amore inaspettato e che nessuno poteva immaginare. Se nel corso del reality in molti erano concentrati sulla coppia Todaro-Isoardi in attesa che scoppiasse la fiamma, vista anche l’intesa e l’eccessiva confidenza che i due si dimostravano, ora viene ufficializzata la nascita di un nuovo amore: quello tra Lucrezia Lando e Marco De Angelis entrambi impegnati con i rispettivi allievi fino a qualche settimana fa. I due oggi escono allo scoperto e attraverso i social celebrano il loro amore. Lucrezia, che ricordiamo ha vinto Ballando insieme a Gilles Rocca ha pubblicato uno scatto con Marco, una FOTO dove traspare tutto il loro amore e l’affiatamento che hanno. Dallo scatto non sembra che il feeling sia recente, di conseguenza la coppia è ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Galeotto è stato il ballo! Acon leè nato un nuovo amore, un amore inaspettato e che nessuno poteva immaginare. Se nel corso del reality in molti erano concentrati sulla coppia Todaro-Isoardi in attesa che scoppiasse la fiamma, vista anche l’intesa e l’eccessiva confidenza che i due si dimostravano, ora viene ufficializzata la nascita di un nuovo amore: quello tra Lucrezia Lando e Marco De Angelis entrambi impegnati con i rispettivi allievi fino a qualche settimana fa. I due oggi escono allo scoperto e attraverso i social celebrano il loro amore. Lucrezia, che ricordiamo ha vintoinsieme a Gilles Rocca ha pubblicato uno scatto con Marco, unadove traspare tutto il loro amore e l’affiatamento che hanno. Dallo scatto non sembra che il feeling sia recente, di conseguenza la coppia è ...

