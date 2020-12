Avanti un altro torna in onda, ma cambia tutto a causa del Covid: ecco come si svolgerà (Di mercoledì 9 dicembre 2020) A partire da gennaio 2021 tornerà ad andare in onda Avanti un altro, il programma preserale condotto da Paolo Bonolis con la collaborazione di Luca Laurenti. In questi mesi si stanno effettuando le registrazione delle messe in onda e, stando a quanto trapelato, pare siano previste anche delle puntate serali. Naturalmente, il programma si è dovuto adattare alle nuove disposizioni anti-Covid, pertanto, i telespettatori assisteranno ad uno studio completamente diverso. La cosa certa, però, è che non si è voluto rinunciare al pubblico in sala. Vediamo, dunque, tutti i protocolli da seguire. come cambia Avanti un altro a causa del Covid A fine ottobre sono cominciare le registrazioni delle nuove puntate di ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 9 dicembre 2020) A partire da gennaio 2021 tornerà ad andare inun, il programma preserale condotto da Paolo Bonolis con la collaborazione di Luca Laurenti. In questi mesi si stanno effettuando le registrazione delle messe ine, stando a quanto trapelato, pare siano previste anche delle puntate serali. Naturalmente, il programma si è dovuto adattare alle nuove disposizioni anti-, pertanto, i telespettatori assisteranno ad uno studio completamente diverso. La cosa certa, però, è che non si è voluto rinunciare al pubblico in sala. Vediamo, dunque, tutti i protocolli da seguire.undelA fine ottobre sono cominciare le registrazioni delle nuove puntate di ...

OffSidePage_ : RT @WonkruCS: Un altro passo in avanti benvenuto @marco1991f @NewsProclub @PROCLUB_ITALY @RTAllProClub @OffSidePage_ - RTAllProClub : RT @WonkruCS: Un altro passo in avanti benvenuto @marco1991f @NewsProclub @PROCLUB_ITALY @RTAllProClub @OffSidePage_ - anotheronecass : ma ci credo che alla fine anche altro “fandom” hanno inziato a farlo, io amo tommaso e stefania ma non farei mai al… - LeoMartino12 : @LucaBizzarri Il movimento può essere deriso per questo o l'altro motivo, ok Ma a livello legislativo ha fatto vede… - NewsProclub : RT @WonkruCS: Un altro passo in avanti benvenuto @marco1991f @NewsProclub @PROCLUB_ITALY @RTAllProClub @OffSidePage_ -

Ultime Notizie dalla rete : Avanti altro Avanti un altro, tutte le novità in tempo di covid. In programma anche una decina di speciali in prima serata Tvblog Jurassic World Evolution Recensione: i dinosauri arrivano su Switch

A più di due anni dalla release originale è approdato su Nintendo Switch il gestionale tutto dinosauri e ingegneria genetica. Vediamo come se la cava.

Modena, la Regione sull’alluvione: serve il Recovery Fund per queste emergenze

Sigillata la falla nell’argine del Panaro scende l’allerta. Quasi 300 volontari e 150 vigili del fuoco al lavoro ...

A più di due anni dalla release originale è approdato su Nintendo Switch il gestionale tutto dinosauri e ingegneria genetica. Vediamo come se la cava.Sigillata la falla nell’argine del Panaro scende l’allerta. Quasi 300 volontari e 150 vigili del fuoco al lavoro ...