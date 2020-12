Auto: il Rally Italia Talent scalda i motori in vista del 2021 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ancora aperte le iscrizioni su www.RallyItaliaTalent.it per l'ottava edizione che partirà a marzo con tassa ridotta a 45 euro. (ANSA). Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ancora aperte le iscrizioni su www..it per l'ottava edizione che partirà a marzo con tassa ridotta a 45 euro. (ANSA).

Ultime Notizie dalla rete : Auto Rally Auto: il Rally Italia Talent scalda i motori in vista del 2021 Agenzia ANSA Mattias Ekstrom presente alla Dakar 2021 con un SSV

L'esperto pilota svedese affronterà la sua prima Dakar il prossimo gennaio al volante di una Yamaha YXZ1000R T3 con Emil Bergkvist.

(ANSA) – ROMA, 09 DIC – Il Rally Italia Talent guarda già al 2021 riscaldando i suoi motori dopo una stagione rallistica 2020 molto difficile a causa dell’emergenza Covid che ne ha ostacolato il regol ...

