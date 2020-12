Audio hard al posto della musica natalizia a Vieste: il Comune denuncia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Prima hanno manomesso l'impianto di filodiffusione che trasmette musica natalizie per le strade del paese, trasmettendo Audio porno, poi sono entrati in una conferenza in streaming sul futuro del ... Leggi su globalist (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Prima hanno manomesso l'impianto di filodiffusione che trasmettenatalizie per le strade del paese, trasmettendoporno, poi sono entrati in una conferenza in streaming sul futuro del ...

globalistIT : - Satiraptus : #Vieste: audio hard al posto delle canzoni natalizie. da luci di #Natale a Natale a luci rosse è un attimo. #JaboTesti - Somebody_F : Lino as @blckskz - Stan hard or go home! (Ma ogni tanto sa essere soft) - WHAT THE FUCK?! Ah è sempre il panetton… -

Ultime Notizie dalla rete : Audio hard Torino, la maestra licenziata per il video hard diffuso dall'ex fidanzato: "Neanche mio fratello mi parla più" | Audio Corriere dell'Umbria Audio hard al posto della musica natalizia a Vieste: il Comune denuncia

Un gruppo di ragazzi avrebbe disturbato una conferenza via web con scritte volgari e manomesso l'impianto di filodiffusione: per il vicesindaco si tratta "di un attacco hacker" ...

Audio porno in filodiffusione al posto dei canti di Natale, hacker scatenati a Vieste

Audio porno al posto di Jingle Bells: il fatto è avvenuto in Puglia, a Vieste, dove alcuni hacker hanno violato l'impianto di filodiffusione del Comune, diffondendo per le vie ...

Un gruppo di ragazzi avrebbe disturbato una conferenza via web con scritte volgari e manomesso l'impianto di filodiffusione: per il vicesindaco si tratta "di un attacco hacker" ...Audio porno al posto di Jingle Bells: il fatto è avvenuto in Puglia, a Vieste, dove alcuni hacker hanno violato l'impianto di filodiffusione del Comune, diffondendo per le vie ...