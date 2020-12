Audi - La nostra intervista a Davide Adami

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)è il responsabile flotte dell'Italia: traccia per noi un bilancio dell'anno che sta per chiudersi e anticipa le novità per il 2021 della Casa dei quattro anelli, di particolare interesse per il mondo business. Il 2020 è stato un anno molto particolare: si può dire che ci sia stata una ripresa della domanda business dopo il lockdown di primavera o gli effetti sono perdurati? E come pensa si chiuderà l'anno per la vostra azienda?Durante il periodo del lockdown di primavera la domanda business non ha, in verità, subito grandi decrementi. Ciò è stato possibile grazie a una reazione rapida e integrata tra il marchio e la propria rete di vendita. L'iter di consulenza è stato effettuato attraverso modalità e piattaforme digitali, grazie all'adozione di nuovi strumenti di relazione come chat, videopresentazioni, condivisione ...