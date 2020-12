Audi e-tron GT - Inizia la produzione dell'elettrica (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L' trong>Audi trong> ha avviato la produzione della sua prima berlina elettrica, la e-tron GT. I clienti potranno ordinare la quattro porte a zero emissioni a partire dalla primavera del 2021: i listini non sono stati ancora ufficializzati, ma la Casa ha già comunicato che in Germania l'elettrica sarà proposta con un prezzo di partenza di circa 138 mila euro. Una fabbrica green. La e-tron GT è costruita nella fabbrica di Neckarsulm, lo stesso impianto dove sono prodotte le A6, A7 e A8, anche nelle versioni plug-in hybrid, e in cui dal 2014 nasce anche la sportiva R8. Lo stabilimento ha conseguito importanti risultati dal punto di vista del rispetto dell'ambiente, grazie all'uso di fonti di energia rinnovabili e al sistema di riciclo ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L'trong> ha avviato laa sua prima berlina, la e-GT. I clienti potranno ordinare la quattro porte a zero emissioni a partire dalla primavera del 2021: i listini non sono stati ancora ufficializzati, ma la Casa ha già comunicato che in Germania l'sarà proposta con un prezzo di partenza di circa 138 mila euro. Una fabbrica green. La e-GT è costruita nella fabbrica di Neckarsulm, lo stesso impianto dove sono prodotte le A6, A7 e A8, anche nelle versioni plug-in hybrid, e in cui dal 2014 nasce anche la sportiva R8. Lo stabilimento ha conseguito importanti risultati dal punto di vista del rispetto'ambiente, grazie all'uso di fonti di energia rinnovabili e al sistema di riciclo ...

