Auchan Giugliano e Mugnano | “70 dipendente rischiano posto di lavoro” | chiesto tavolo in Regione da Sarnataro

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Vertenza, il sindaco diLuigichiede untecnico in. Il primo cittadino ha inviato nella giornata di ieri una missiva all’assessore regionale alle attività produttive, esprimendo preoccupazione per l’imminente chiusura dei punti venditasul territorio di. “C’è il rischio che 70 dipendenti, considerati in esubero, perdino L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.