Attivazione cashback di Stato su carte PostePay: aggiornamento app (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Non sono stati del tutto risolti i problemi con l’inserimento IBAN nell’app IO per prendere parte al cashback di Stato, partito nella giornata di ieri 8 dicembre, per la Festa dell’Immacolata. Farà piacere sapere ai proprietari della carta PostePay che la relativa applicazione si è da poco aggiornata nel Google Play Store (per i dispositivi Android) alla versione 5.6.6. L’iterazione consente la richiesta diretta della carta PostePay Digital (una prepagata tutta digitale, da poter attivare in pochi minuti) e l’offerta PostePay Connect, che combina la carta PostePay Evolution con la SIM PosteMobile. Doppio cashback in casa PostePay: quello interno e di Stato L’importanza della release è, però, dettata dalla possibilità di potersi ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Non sono stati del tutto risolti i problemi con l’inserimento IBAN nell’app IO per prendere parte aldi, partito nella giornata di ieri 8 dicembre, per la Festa dell’Immacolata. Farà piacere sapere ai proprietari della cartache la relativa applicazione si è da poco aggiornata nel Google Play Store (per i dispositivi Android) alla versione 5.6.6. L’iterazione consente la richiesta diretta della cartaDigital (una prepagata tutta digitale, da poter attivare in pochi minuti) e l’offertaConnect, che combina la cartaEvolution con la SIM PosteMobile. Doppioin casa: quello interno e diL’importanza della release è, però, dettata dalla possibilità di potersi ...

giuvir1999 : RT @IOitaliait: I cittadini che hanno attivato strumenti di pagamento per il Cashback su #IOapp possono iniziare ad acquistare cumulando tr… - Failbetter6 : RT @fcolarieti: Ho attivato #cashback su #appIO senza problemi. Uso #Immuni dalla sua attivazione. Perché? Mi piace distinguermi da capre,… - bisciaz : RT @IOitaliait: I cittadini che hanno attivato strumenti di pagamento per il Cashback su #IOapp possono iniziare ad acquistare cumulando tr… - alaffranchi : La app Io non funziona. Ieri 3-4 ore per ottenere l’attivazione. E adesso ancora in attesa di poter inserire il met… - emiliano_covino : Sono passato in due bar questa mattina e su entrambi il cartello 'Bancomat fuori uso oggi ci scusiamo' . Ma guarda… -