"Attento, tra 10 minuti muori". Il medico rivela: "Perché l'ho detto..." (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Federico Garau Nessun provvedimento nei confronti del medico dell'ospedale di Taranto, che spiega: "Ho urlato solo per salvarlo, come un padre che urla al figlio, Perché non voleva mettersi la maschera Cpap" Continua la polemica intorno ai fatti avvenuti all'ospedale Moscati di Taranto, dove sono state denunciate gravi lacune di assistenza ed alcuni pazienti hanno perso la vita dopo essere stati ricoverati per giorni. A finire sotto la lente d'ingrandimento il caso del signor Francesco, finito in ospedale dopo aver manifestato i sintomi del Coronavirus. L'uomo, secondo quanto riferito da "Repubblica", era arrivato al pronto soccorso nella notte fra l'1 ed il 2 novembre, e da subito aveva chiesto aiuto alla famiglia, temendo per la propria vita. A raccontare tutto la figlia del 78enne, Angela Cortese, che ha spiegato come il padre avesse ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Federico Garau Nessun provvedimento nei confronti deldell'ospedale di Taranto, che spiega: "Ho urlato solo per salvarlo, come un padre che urla al figlio,non voleva mettersi la maschera Cpap" Continua la polemica intorno ai fatti avvenuti all'ospedale Moscati di Taranto, dove sono state denunciate gravi lacune di assistenza ed alcuni pazienti hanno perso la vita dopo essere stati ricoverati per giorni. A finire sotto la lente d'ingrandimento il caso del signor Francesco, finito in ospedale dopo aver manifestato i sintomi del Coronavirus. L'uomo, secondo quanto riferito da "Repubblica", era arrivato al pronto soccorso nella notte fra l'1 ed il 2 novembre, e da subito aveva chiesto aiuto alla famiglia, temendo per la propria vita. A raccontare tutto la figlia del 78enne, Angela Cortese, che ha spiegato come il padre avesse ...

PaoloMuloSeduto : @FrancescaCphoto @stevevicrn Grazie Fra, assolutamente ricambiato ?? fossi in loro comunque starei molto attento all… - reb_ecca3 : @cumdivido Attento che tra poco sarai invaso di voti esteri che voteranno i loro protetti #TELEVOTOTRUCCATOGFVIP - lunalimbaluigi : @matteosalvinimi è buffo, ad ogni provvidento del governo si urla, si critica, senza prendere coscienza dei reali n… - niiinacarrara : Diego alle iene: Io tra me e me:'mh guarda che adesso gli fanno tutte quelle domandine di merda per screditare il m… - adricerque : RT @ImpTob_IT: Anche quest'anno siamo riconosciuti da @CDP tra le Aziende leader nel mondo per la #sostenibilità aziendale. Vogliamo che il… -

Ultime Notizie dalla rete : Attento tra Unisa tra gli Atenei più attenti alla sostenibilità secondo GreenMetric Zerottonove.it "Attento, tra 10 minuti muori". Il medico rivela: "Perché l'ho detto..."

Continua la polemica intorno ai fatti avvenuti all'ospedale Moscati di Taranto, dove sono state denunciate gravi lacune di assistenza ed alcuni pazienti hanno perso la vita dopo essere stati ricoverat ...

GreenMetric: UNISA tra gli Atenei più attenti alla sostenibilità

Stampa Giunge alla sua XI edizione la più accreditata indagine di valutazione della Sostenibilità delle Università del mondo. Pubblicata la classifica UI GreenMetricWorld University Rankings 2020, i c ...

Continua la polemica intorno ai fatti avvenuti all'ospedale Moscati di Taranto, dove sono state denunciate gravi lacune di assistenza ed alcuni pazienti hanno perso la vita dopo essere stati ricoverat ...Stampa Giunge alla sua XI edizione la più accreditata indagine di valutazione della Sostenibilità delle Università del mondo. Pubblicata la classifica UI GreenMetricWorld University Rankings 2020, i c ...