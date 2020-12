Atalanta | presunte tensioni tra Gasperini e Gomez Ipotesi dimissioni?

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Bergamo, 9 dicembre 2020 - Qualcosa probabilmente è successo, cosa sia successo veramente è un segreto custodito dallo spogliatoio, come quasi sempre succede nel calcio. Vigilia strana per l'...

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta presunte

Polemiche, soprattutto via social, ingigantite nelle ultime ore da voci sempre più incontrollate, addirittura di un Gasperini deciso addirittura a dimettersi dopo il match contro gli olandesi dopo ave ...Vigilia tutt'altro che serena dell'Atalanta prima del match per il passaggio del turno di Champions League contro l'Ajax. Non è proprio quello che si vuole prima di un match ...