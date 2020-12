Atalanta, Percassi sulla lite Gasperini-Gomez: “In ogni famiglia ci sono discussioni” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Per l'Atalanta è una serata magica: i nerazzurri approdano agli ottavi di finale di Champions League con una prestazione scintillante contro l'Ajax. Decisiva una rete di Muriel che salta il portiere Onana e deposita in rete. La formazione bergamasca ripete quanto di buono fatto nella scorsa stagione dal punto di vista europeo e cancella anche le voci di una presunta rottura tra squadra e Gian Piero Gasperini, dopo la discussione con il capitano Alejandro Gomez in settimana.caption id="attachment 1063079" align="alignnone" width="1781" Robin Gosens, Atalanta, e Davy Klaassen, Ajax (Getty Images)/captionfamigliaL'amministratore delegato Luca Percassi ha spiegato il punto di vista ai microfoni di Sky Sport: "Devo dire di sì, sono state partite straordinarie, stadi ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Per l'è una serata magica: i nerazzurri approdano agli ottavi di finale di Champions League con una prestazione scintillante contro l'Ajax. Decisiva una rete di Muriel che salta il portiere Onana e deposita in rete. La formazione bergamasca ripete quanto di buono fatto nella scorsa stagione dal punto di vista europeo e cancella anche le voci di una presunta rottura tra squadra e Gian Piero, dopo la discussione con il capitano Alejandroin settimana.caption id="attachment 1063079" align="alignnone" width="1781" Robin Gosens,, e Davy Klaassen, Ajax (Getty Images)/captionL'amministratore delegato Lucaha spiegato il punto di vista ai microfoni di Sky Sport: "Devo dire di sì,state partite straordinarie, stadi ...

