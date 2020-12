Atalanta | la lettera della Curva | “Non c’è posto per chi destabilizza l’equlibrio”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) La presunta rottura tra il tecnico dell’Gian Piero Gasperini e il capitano Alejandro Gomez continua a far discutere. Il rapporto tra i due si sarebbe incrinato in seguito ad un diverbio nell’intervalloscorsa gara di Champions League contro il Midtjylland che ha portato poi all’esclusione dell’argentino per la trasferta di Udine. A riguardo è intervenuta anche laNord Bergamo, che ha pubblicato una. “L’sta attraversando il miglior momentosua storia facendo sognare generazioni intere. Inutile negare che è un sogno che tutti aspettavamo da sempre, raggiunto grazie all’unità d’intenti basata sulla compattezza fra squadra-mister-società-tifoseria..la città intera“, si legge nel comunicato. “Abbiamo sempre chiesto serietà, rispetto ed umiltà, ...