Atalanta | Freuler | «Meglio in trasferta? Il nostro campo fa schifo»

Remo Freuler, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Champions League contro l'Ajax. PASSAGGIO DEL TURNO – «Ha un valore molto alto, siamo arrivati per la seconda volta agli ottavi. Abbiamo fatto una grandissima partita in fase difensiva». Atalanta – «Abbiamo giocato con tre centrocampisti e senza trequartista, lasciano sempre su 3-4 giocatori, sono pericolosi nel contropiede e nel palleggio. Abbiamo chiuso di più la fase difensiva, quello era il nostro piano». LITE TRA GOMEZ E GASPERINI – «Ci sono sempre le voci, ma le cose rimangono nello spogliatoio e dobbiamo risolverle fra di noi.

Ajax-Atalanta 0-1: decide Muriel, bergamaschi di nuovo agli ottavi

Per il secondo anno di fila i nerazzurri raggiungono la seconda fase. Gara attendista degli ospiti nel primo tempo e senza emozioni. Nella ripresa gli ...

