ATA facenti funzione DSGA costretti al “boccone amaro” del ritorno ad assistenti amministrativi | sindacato Feder A T A si rivolge a Mattarella

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) comunicato. A.T.A – Ill.mo Presidente, ogni volta che passo dinanzi al Quirinale, quella che Lei ama definire “la casa di tutti gli italiani”, le mando sempre il mio pensiero e la mia preghiera per il suo delicatissimo compito. Cosicché anch’io, in nome e per conto dei miei colleghi ATA, un esercito di 220.000 L'articolo .