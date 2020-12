ASTRAZENECA-OXFORD, RISULTATI VACCINO COVID/ "Efficacia 90% con mezza dose" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ASTRAZENECA-OXFORD, primi a pubblicare i RISULTATI del VACCINO COVID: Efficacia 90% nei volontari che hanno ricevuto mezza dose dopo una dose intera Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 9 dicembre 2020), primi a pubblicare idel90% nei volontari che hanno ricevutodopo unaintera

antonyfedalex : RT @gael99: Adesso che lo hanno comprato tutti... Oxford/AstraZeneca Covid vaccine has 70% efficacy, full trial data shows - infoitsalute : Vaccino Oxford-AstraZeneca, l'efficacia di mezza dose (più una) è del 90% - RisatoNicola : @BluDiChina Lascerei certi calcoli a #Gallera.?? Ma è efficace al 70%, al 90% o all 99%? Perché ho letto numeri mol… - emergency_live : Su The Lancet i risultati del vaccino anti Covid di Oxford, Astrazeneca e Irbm - GianelleMauriz7 : RT @RaiNews: #Coronavirus. #Vaccino Oxford-#AstraZeneca, efficacia del 90% con mezza dose -