Aspen Institute | asse Italia-Stati Uniti | 40mila euro per la ricerca scientifica

L'ha indetto la sesta edizione del Premio per la ricerca e la collaborazione scientifica tra Italia e Stati Uniti. Il Premio valorizza ogni anno una ricerca nell'ambito delle scienze naturali, teoriche o applicate, realizzata congiuntamente da scienziati e/o organizzazioni di istituzioni pubbliche o private italiane e degli Stati Uniti. Particolare attenzione viene posta alle ricerche che abbiano avuto un'applicazione diffusa e riconosciuta nell'innovazione di prodotto, di processo o nella fornitura di beni o servizi innovativi. Le ricerche candidate devono essere state realizzate recentemente e pubblicate, anche in forma di abstract, da una o più

L’Aspen Institute Italia ha indetto la sesta edizione del Premio per la ricerca e la collaborazione scientifica tra Italia e Stati Uniti. Il Premio valorizza ogni anno una ricerca nell’ambito delle sc ...Lo sviluppo del Mezzogiorno può svolgere un ruolo di primo piano per l'economia del Paese post-Covid? Un interrogativo che è anche il tema del live seminar organizzato da Aspen Institute Italia in col ...