Asma | il peso degli ormoni femminili

Leggi su dilei

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Che le donne siano più esposte a sviluppare, soprattutto in giovane età, è ormai dimostrato dai numeri. Quello che appare difficile da spiegare è il meccanismo attraverso cui le fluttuazionitipiche del ciclo mestruale possano contribuire a peggiorare il quadro esponendo alcune donne alla vera e propria “fame d’aria” che caratterizza le forme più gravi della patologia respiratoria. Su questo fronte, ora arriva uno studio osservazione, che ovviamente non offre informazioni su un possibile rapporto causa-effetto, che segnala un potenziale seppur limitato effetto positivo dei contraccettivi. La ricerca, pubblicata sulla rivista Thorax, non ha compreso i contraccettivi solo progestinici, ma è comunque un tassello in più sulla conoscenza di questa patologia. Quale rapporto trae mancanza di ...