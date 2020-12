Asl di Salerno | bollettino sui contagi | sono 250 i morti in provincia

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto19504 i casi positivi attualmente indisecondo il report dell’azienda sanitaria locale che ha registrato purtroppo anche il decesso di 250 persone, ma anche e per fortuna la guarigione di 2424 cittadini vale a dire il 10 % sui 22 mila casi totali. L’età media dei decessi è di quasi 80 anni, nel 64 % dei casi di tratta di uomini. Solo due casi siregistrati nella fascia tra i 31 ed i 40 anni. Il picco diè stato registrato lo scorso 15 novembre quando in tutta lafinirono 813 i casi rilevati in un solo giorno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.