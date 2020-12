Asia Argento prossima naufraga dell’Isola dei Famosi 2021?

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) E’ di questa mattina l’indiscrezione di TVBlog secondo la qualepotrebbe essere una delle naufraghedei. Non si parla di provini o chiamate, solo la spifferata che il nome dipotrebbe essere in cima alla lista della produzione per i papabili, futuri naufraghi. Un nome forte, quello dell’, che quest’anno ha preso parte a un altro reality “wild”. Parliamo di Pechino Express 2020, in coppia con Vera Gemma. A causa di un infortunio, però,aveva dovuto abbandonare la sua avventura. Il reality showdeidovrebbe iniziare verso la fine del prossimo febbraio. E prenderà il posto di ...

SerieTvserie : Asia Argento verso l’Isola dei famosi - famigliasimpson : @AgoCannella @enrick81 @misterf_tweets @napoliforever89 @Tvottiano @OltreTv @Federic01996 @tw_fyvry @Matt85Mortal… - Lisbeth09885192 : @Nicolet84520681 femminilità=asia argento? - Qresearch6 : Addio all’attrice Daria Nicolodi, mamma di Asia Argento e musa del regista Dario - Daria Nicolodi è scomparsa oggi… - Asia_D_Argento : RT @Sofia_Bellucci_: Da un set ad un altro set! ?? Ciao amici, ieri sono stata di nuovo in compagnia della troupe di commedy central per le… -

Ultime Notizie dalla rete : Asia Argento

Secondo un'indiscrezione di TVBlog, Asia Argento potrebbe essere in cima alla lista delle papabili naufraghe per l'Isola dei Famosi 2021 Q&A: Naylor-Leyland di Jupiter AM sull’opportunità offerta dall’oro, sulla “Shrinkflation” e sul denaro politico L’oro e l’argento sono spesso considerati materie prime, ma sono molto di più. Ned Naylor-Leyland, gestore e head of gold and silver di Jupiter Asset Management, spiega perché ritiene che l’oro abbia ...