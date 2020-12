Ascolti tv, i dati auditel dell’8 dicembre: vince la sfida Barcellona – Juventus (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’ultima partita dei gironi metteva uno contro l’altro Ronaldo e Messi, il Barcellona e la Juventus con in palio il primo posto del girono. Questa sfida di Champions League è stata un successo non solo per la Juventus, trionfatrice con un secco 3 a 0, ma anche per Canale 5 che ha fatto il pieno di Ascolti. Ascolti tv, prime time La partita Barcellona – Juventus di Champions League andata in onda su Canale 5 l’8 dicembre si è aggiudicata gli Ascolti della prima serata con 6.197.000 telespettatori e il 22,1% di share. La replica dell’episodio Il gioco degli specchi della serie Il commissario Montalbano trasmessa da Rai1 ha ottenuto 3.762.000 telespettatori e il 14,93%. Rai2 con l’ultima puntata de Il Collegio ha ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’ultima partita dei gironi metteva uno contro l’altro Ronaldo e Messi, ile lacon in palio il primo posto del girono. Questadi Champions League è stata un successo non solo per la, trionfatrice con un secco 3 a 0, ma anche per Canale 5 che ha fatto il pieno ditv, prime time La partitadi Champions League andata in onda su Canale 5 l’8si è aggiudicata glidella prima serata con 6.197.000 telespettatori e il 22,1% di share. La replica dell’episodio Il gioco degli specchi della serie Il commissario Montalbano trasmessa da Rai1 ha ottenuto 3.762.000 telespettatori e il 14,93%. Rai2 con l’ultima puntata de Il Collegio ha ...

Emanuele4Music : Ascolti tv ieri: Il Commissario Montalbano, Barcellona Vs Juventus, Le Iene | Dati Auditel 8 dicembre 2020… - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: Il Commissario Montalbano, Barcellona Vs Juventus, Le Iene | Dati Auditel 8 dicembre 2020 - CorriereCitta : Ascolti tv martedì 8 dicembre 2020: Il Commissario Montalbano, Barcellona Vs Juventus, Le Iene, Il Collegio, dati A… - CarboneTeodoro : @TonyVM18 @meb Se fosse uno degli imprenditori citati, visti i dati auditel degli ascolti, gli raddoppierebbe il cachet. - ascolti_news_ : @Lentux1 beh con questi dati direi di sì... dove li hai presi? -