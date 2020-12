Arte: George de La Tour, record per 4,3 milioni di euro per dipinto notturno (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Colonia, 9 dic. - (Adnkronos) - "La ragazza che soffia in un braciere", dipinto notturno di George de La Tour (1593-1652), pittore francese fortemente influenzato dal caravaggismo, è stato aggiudicato ieri all'asta dalla casa Lempertz nella città tedesca di Colonia per la cifra record di 4,3 milioni di euro. Il precedente primato in asta per de La Tour era di 2.570.290 euro per un olio venduto nel 1991 da Christie's a Londra. L'opera di La Tour era il top lot di una selezione di 23 opere di 'Old Masters' della pregiatissima collezione Bischoff, presentata durante la vendita che è stata il clou delle celebrazioni del 175° anniversario dalla nascita di Lempertz. "La fillette au brasero" (questo il titolo originale) è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Colonia, 9 dic. - (Adnkronos) - "La ragazza che soffia in un braciere",dide La(1593-1652), pittore francese fortemente influenzato dal caravaggismo, è stato aggiudicato ieri all'asta dalla casa Lempertz nella città tedesca di Colonia per la cifradi 4,3di. Il precedente primato in asta per de Laera di 2.570.290per un olio venduto nel 1991 da Christie's a Londra. L'opera di Laera il top lot di una selezione di 23 opere di 'Old Masters' della pregiatissima collezione Bischoff, presentata durante la vendita che è stata il clou delle celebrazioni del 175° anniversario dalla nascita di Lempertz. "La fillette au brasero" (questo il titolo originale) è ...

TV7Benevento : Arte: George de La Tour, record per 4,3 milioni di euro per dipinto notturno... - TV7Benevento : Arte: George de La Tour, venduto all'asta per 3,6 milioni di euro l'ultimo dipinto notturno... - IgnOrtEsc : RT @renzocrosa: Si usano gli specchi per guardarsi il viso, e si usa l'arte per guardarsi l'anima. George Bernard Shaw… - NellaGrimaldi : RT @76lauraLaura: #CanYamanManOfTheYear2020 Si usano gli specchi per guardarsi il viso, e si usa l’arte per guardarsi l’anima. (George Ber… - DemoFranca : RT @isidemoni: “Teniamo quello che vale la pena di tenere e poi, con il fiato della gentilezza, soffiamo via il resto.” ~ George Eliot ~ #… -

Ultime Notizie dalla rete : Arte George Arte: George de La Tour, venduto all'asta per 3,6 milioni di euro l'ultimo dipinto notturno SardiniaPost Arte: George de La Tour, record per 4,3 milioni di euro per dipinto notturno

Colonia, 9 dic. - (Adnkronos) - "La ragazza che soffia in un braciere", dipinto notturno di George de La Tour (1593-1652), pittore francese fortemente influenzato dal caravaggismo, è stato aggiudicato ...

Clamoroso: Mercedes ha sbagliato apposta per non far vincere Russell?

Circola una teoria del complotto secondo cui la Mercedes avrebbe sbagliato apposta il cambio gomme di Russell per non infastidire Hamilton ...

Colonia, 9 dic. - (Adnkronos) - "La ragazza che soffia in un braciere", dipinto notturno di George de La Tour (1593-1652), pittore francese fortemente influenzato dal caravaggismo, è stato aggiudicato ...Circola una teoria del complotto secondo cui la Mercedes avrebbe sbagliato apposta il cambio gomme di Russell per non infastidire Hamilton ...