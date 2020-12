Arte: George de La Tour, record per 4,3 milioni di euro per dipinto notturno (Di mercoledì 9 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 9 dicembre 2020) su Notizie.it.

TV7Benevento : Arte: George de La Tour, record per 4,3 milioni di euro per dipinto notturno... - TV7Benevento : Arte: George de La Tour, venduto all'asta per 3,6 milioni di euro l'ultimo dipinto notturno... - IgnOrtEsc : RT @renzocrosa: Si usano gli specchi per guardarsi il viso, e si usa l'arte per guardarsi l'anima. George Bernard Shaw… - NellaGrimaldi : RT @76lauraLaura: #CanYamanManOfTheYear2020 Si usano gli specchi per guardarsi il viso, e si usa l’arte per guardarsi l’anima. (George Ber… - DemoFranca : RT @isidemoni: “Teniamo quello che vale la pena di tenere e poi, con il fiato della gentilezza, soffiamo via il resto.” ~ George Eliot ~ #… -