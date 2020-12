Arrestato 36enne | era sorvegliato speciale e guidava auto con fermo amministrativo

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma in due distinti interventi, hannoundi Fiumicino per violazione dell’obbligo di sorveglianzae hanno denunciato in stato di liberta’, per porto di armi od oggetti atti ad offendere, un altro romano di 31 anni. Nello specifico, una pattuglia della Sezione Infortunistica del Nucleo Radiomobile di Roma, mentre percorreva il G.R.A., all’altezza del km 50, ha notato ilche conduceva la sua Golf, a velocita’ sostenuta, sulla corsia d’emergenza. Fermato per un controllo, i Carabinieri hanno accertato, che sul conto dell’uomo gravava la misura di prevenzione della sorveglianza, con obbligo di soggiorno nel suo comune di residenza e che l’che conduceva, era sottoposta a...

Arrestato un 45enne per maltrattamenti a Misterbianco. L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia, per avere picchiato una donna di 36. La vittima è stata aggredita alla presenza dei tre ...