Argentina, Messi ricorda Sabella: «Era una persona fantastica» – FOTO

Sulla propria pagina di Instagram Lionel Messi ha omaggiato la memoria di Alejandro Sabella, ex CT dell'Argentina morto nella giornata di ieri. Queste le parole del capitano del Barcellona.

«È stato un piacere condividere così tanto con te. Alejandro era una persona fantastica, oltre ad essere un professionista impressionante che mi ha segnato nella mia carriera e ho imparato molto da lui. Abbiamo vissuto insieme alcuni dei miei migliori ricordi calcistici durante la fase di qualificazione ai Mondiali e anche ai Mondiali. Le mie condoglianze a tutta la famiglia.»

