Argentina, clamoroso: è morto Sabella, l'ex tecnico dell'Albiceleste si era sentito male per Maradona (Di mercoledì 9 dicembre 2020) È morto Alejandro Sabella.L'ex allenatore della Nazionale Argentina e calciatore, fra le tante, di River Plate e Leeds, è scomparso all'età di 66 anni a causa delle complicazioni di un problema cardiaco: Sabella, si era sentito male una volta appreso della morte di Diego Armando Maradona, così aveva concordato con la famiglia e i medici un ricovero precauzionale in ospedale per essere sottoposto ad check up completo.Tuttavia, il suo cuore, tra la malattia e le tristi notizie sul Pibe de Oro, non ce l'ha fatta. Dunque, Sabella, che è stato anche uno dei primi argentini a giocare in Inghilterra, si è spento nella giornata di ieri in un ospedale di Buenos Aires, in Argentina.

