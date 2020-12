Arco di Adriano | illuminazione del monumento | progetto da 50mila euro

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Sono attualmente in fase di esecuzione i lavori di messa in sicurezza dell’dida 80.000emerso dal coordinamento fra l’Ufficio tecnico comunale, i tecnici della Procura della Repubblica e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e che ha dato vita all’intervento più importante realizzato sull’negli ultimi decenni. Nelle more di tali interventi, la Giunta guidata dal Sindaco Antonio Mirra ha deliberato, nella giornata di lunedì, la partecipazione dell’Ente ad un avviso della Regione Campania per il finanziamento di progetti didei monumenti finalizzati, oltre che a migliorarne l’estetica, anche ad innalzare i livelli di sicurezza. La proposta presentata ...

Ultime Notizie dalla rete : Arco Adriano

Vesuvio Live

Santa Maria Capua Vetere (Ce) – Sono attualmente in fase di esecuzione i lavori di messa in sicurezza dell’Arco di Adriano; progetto da 80.000 euro emerso dal coordinamento fra l’Ufficio tecnico ...La “cantera” (cioè, come si dice in spagnolo, il vivaio giovanile, il coinvolgimento dei giovani nello sport) della Pallavolo Belluno rifiorisce. Anche in ambito maschile. Inizia a dare i suoi primi f ...