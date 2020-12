Apre nuovo “FC Bayern World” dotato di ristoranti e hotel

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) IlMonaco primeggia non solo sui campi di calcio ma anche sulle nuove frontiere del business legate al calcio. Una strategia commerciale vincente insomma che si è arricchita di una nuova iniziativa: il club di Sabenerstrasse ha aperto il suo“FC. Il presidente Herbert Hainer, il ceo Karl-Heinz Rummenigge e il membro del cda Jörg Wacker hanno inaugurato oggi ilcomplesso nel cuore di Monaco. La nuova apertura è un complesso edilizio multifunzionale di 3.500 mq proprio accanto a Marienplatz. Questo progetto unico su Weinstraße si estende su sette piani e comprende uno store, duee uncon 30 camere. A causa della pandemia in corso, l’evento di apertura è stato pianificato su scala molto ridotta e si è svolto senza partner ...

