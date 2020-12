App CashBack | come funziona e come si scarica

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ilrecentemente deciso dal governo è una sorta di rimborso del 10 % di ogni transizione effettuata con l’utilizzo di carte o bancomat, così da incentivare l’utilizzo della moneta elettronica,abbiamo già ampiamente spiegato in un altro articolo. AppMaesattamente il rimborso, eviene erogato? Tuttoattraverso l’applicazione per smartphone Io, disponibile sia per dispositivi Android che Apple: basta una rapida ricerca digitando App Io sull’App Store o Play Store ere l’applicazione, che dal 7 dicembre scorso è stata Giornal.it.

lastknight : La App di #cashback @IOitaliait si avvia a superare gli scaricamenti di @immuni_app. Evidentemente la #vita di tutt… - MatteoRichetti : Volevo scrivere qualcosa sulle centinaia di messaggi arrivati riguardo il fallimento del sistema di cashback e dell… - stefanoepifani : Alla prossima pandemia: collegare il sistema di #tracing a quello di #cashback così, se sopravviviamo al combinato… - Striscia : Il nostro @marcocc ci parla dell'app IO. Voi l'avete scaricata? - cesarebrogi1 : RT @Fe_DiLeo: #Sondaggio #8dicembre Dato il successo del #cashback e della #appIO non sarebbe da pensare di legarla a #Immuni? Chi vuole… -

StampaL’8 dicembre è iniziato il programma per incentivare il cashless. È già boom di iscrizioni per il sistema che per la fase di avvio di dicembre offre il 10% di rimborso (fino a un massimo di 150 ...Enrico Mentana ci ha provato, e alla fin e si è arreso. Non è riuscito a registrare il suo bancomat Intesa sull'app IO del ...