Anziché chiederle del fidanzato Bellanova bombarda Gruber | qualcosa non torna | Perché tanto livore con la Boschi?

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Lilli,trascendere nella vita privata delle persone quando con la capogruppo alla Camera potevi chiarire le posizioni politiche,del?”. Teresasi è fatta sentire dopo aver assistito a una puntata di Otto e Mezzo che la maggior parte dei telespettatori ha trovato inquietante per il modo in cui Lilliha trattato Maria Elena. Il punto più basso è stato toccato quando la conduttrice di La7 ha voluto fare polemica sulla mascherina abbassata dalla renziana per un selfie all'aperto con ilGiulio Berruti: lacon classe l'ha ringraziata per averle dato l'opportunità di chiarire questa polemica ...