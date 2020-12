Antonio McFly Morelli pubblica il primo album (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Sound my way” è il disco d’esordio di Antonio McFly Morelli. L’album segue la pubblicazione del primo singolo dal titolo “Irish Soul” Online Sound My Way per Black Out Dischi, il primo album solista e strumentale di Antonio McFly Morelli (metà del progetto tra it-pop e indie-rock dei Baryonyx). Il disco segue la pubblicazione del primo singolo dal… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Sound my way” è il disco d’esordio di. L’segue lazione delsingolo dal titolo “Irish Soul” Online Sound My Way per Black Out Dischi, ilsolista e strumentale di(metà del progetto tra it-pop e indie-rock dei Baryonyx). Il disco segue lazione delsingolo dal… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Antonio McFly “Sound My Way”: l'elettronica strumentale è la grande protagonista dell'esordio di Antonio McFly Morelli Spettakolo.it “Sound My Way”: l’elettronica strumentale è la grande protagonista dell’esordio di Antonio McFly Morelli

Antonio McFly Morelli ha da poco pubblicato Sound My Way, il suo primo album solista. Un album interamente strumentale, che si distacca in modo deciso dalla produzione dei Baryonyx, band indie pop roc ...

Biografia Antonio McFly Morelli

Antonio Morelli, in arte “McFly”, è un musicista italiano di musica strumentale elettronica. Si avvicina al mondo della musica iniziando a suonare la chitarra nel 2006 e due anni più tardi fonda con l ...

