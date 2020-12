Antonio Chiappani, procuratore capo di Bergamo: "Italia impreparata al Covid, si è improvvisato" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “L’Oms aveva lanciato un allarme specifico il 5 gennaio, e il 31 gennaio il governo Italiano ha dichiarato lo stato di emergenza”. Tuttavia “l’Italia era impreparata al Covid. Questo ormai mi pare un dato acquisito.Finora abbiamo rilevato purtroppo che c’è stata tanta improvvisazione”. A dirlo è il capo della Procura di Bergamo, Antonio Chiappani, in un’intervista al Corriere della sera in cui parla del piano pandemico: “Ne esiste uno datato 2017 che riguarda l’influenza. Effettivamente molte parti sono identiche a quello del 2006”.Nel piano “ci sono delle irregolarità, stiamo ancora verificando”, dice Chiappani. “Sicuramente il piano del 2017 non contemplava quanto accaduto con il Covid-19. Solo in seguito, dopo la ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “L’Oms aveva lanciato un allarme specifico il 5 gennaio, e il 31 gennaio il governono ha dichiarato lo stato di emergenza”. Tuttavia “l’eraal. Questo ormai mi pare un dato acquisito.Finora abbiamo rilevato purtroppo che c’è stata tanta improvvisazione”. A dirlo è ildella Procura di, in un’intervista al Corriere della sera in cui parla del piano pandemico: “Ne esiste uno datato 2017 che riguarda l’influenza. Effettivamente molte parti sono identiche a quello del 2006”.Nel piano “ci sono delle irregolarità, stiamo ancora verificando”, dice. “Sicuramente il piano del 2017 non contemplava quanto accaduto con il-19. Solo in seguito, dopo la ...

Il magistrato intervistato dal "Corriere della sera": "Indaghiamo su omissioni, forse una parte dell'inchiesta a Roma" ...

Coronavirus, il pm e il "piano segreto" anti Covid

Si sa che di fronte ai pm sono andati anche Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'Oms e membro del Cts, e Stefano Merler, autore di uno dei primi studi sul possibile impatto del coronavirus in Itali ...

