Anticipazioni Una Vita venerdì 18 dicembre 2020 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) venerdì 18 dicembre 2020 – Mauro arriva in tempo: Felipe decide di affrontare da solo Cesar con l’intenzione di farsi rivelare dove ha mandato Marcia, ma l’uomo non sa niente e di fronte al suo modo di fare reagisce violentemente. Fortunatamente per lui sopraggiunge Mauro che lo salva dall’aggressione… L'articolo News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni (Di mercoledì 9 dicembre 2020)18– Mauro arriva in tempo: Felipe decide di affrontare da solo Cesar con l’intenzione di farsi rivelare dove ha mandato Marcia, ma l’uomo non sa niente e di fronte al suo modo di fare reagisce violentemente. Fortunatamente per lui sopraggiunge Mauro che lo salva dall’aggressione… L'articolo News Programmi Tv.

_LaMiry_ : @lontanissimo_ Io non mi riferivo a questo ma al fatto che, leggendo le anticipazioni, la fa passare per una che va con tutti - FabioTraversa : Avanti un altro, tutte le novità in tempo di covid. In programma anche una decina di speciali in prima serata - crasicap : Se l'accordo in #ConsiglioUe con #Ungheria e #Polonia su #statodidiritto e #bilancio corrisponderà alle anticipazio… - redazionetvsoap : #unavita #anticipazioni La #trama di #domani, #10dicembre - zazoomblog : Anticipazioni Una Vita Puntate dal 14 al 20 Dicembre 2020: Marcia Abbandona la Spagna! - #Anticipazioni #Puntate… -