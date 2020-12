Anticipazioni americane Beautiful | Steffy e Liam fanno l’amore e lei rimane incinta?

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Leinerenti le tramedici mostrano un Thomas ancora ossessionato da Hope.non sopportera’ la scena che si presentera’ dinanzi ai suoi occhi e finira’ per consolarsi con. Intanto, tutti appurano lo stato in cui riversa il giovane Forrester, ma le conseguenze di quanto accaduto saranno davvero sorprendenti.: Thomas pensa a Hope eosserva, incredulo, la scena Ledelle puntatediemergere che, all’apparenza, Thomas dimostra di star bene, ma in realta’ e’ ossessionato dalla figura Hope. I due ragazzi cenano insieme al piccolo Douglas, ma nel momento ...