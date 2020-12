Anna Tatangelo | outfit esagerato | guardano tutti lì – VIDEO

Leggi su inews24

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)sfoggia unche manda in fibrillazione i suoi numerosissimi followers. La bellissima cantante partenopea è apparsa sorridente e motivata e per lei questo è “lo spirito giusto” per allenarsi perché, come dicevano gli antichi, ‘mens sana in corpore sano’. Affrontare delle sessioni di allenamento con il sorriso può aiutare oltre che L'articolo proviene da Inews.it.