Anna Ferrari segretaria reggente della Ugl Caserta Funzione Pubblica (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Anna Ferrari è la nuova segretaria reggente della categoria Funzione Pubblica della Ugl Caserta. Lo ha comunicato questa mattina, con una nota trasmessa agli organi di stampa, il segretario nazionale del comparto Alessandro Di Stefano. “Nell’ottica della ristrutturazione in atto nella nostra categoria” ha dichiarato il sindacalista “abbiamo provveduto, di concerto col Segretario della Unione Territoriale del Lavoro di Caserta Ferdinando Palumbo, a nominare la dirigente Anna Ferrari quale segretaria provinciale reggente della categoria Funzione Pubblica. La nomina cade ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 9 dicembre 2020)è la nuovacategoriaUgl. Lo ha comunicato questa mattina, con una nota trasmessa agli organi di stampa, il segretario nazionale del comparto Alessandro Di Stefano. “Nell’otticaristrutturazione in atto nella nostra categoria” ha dichiarato il sindacalista “abbiamo provveduto, di concerto col SegretarioUnione Territoriale del Lavoro diFerdinando Palumbo, a nominare la dirigentequaleprovincialecategoria. La nomina cade ...

