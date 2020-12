Angelo Correnti: da precario a ostetrico, un mestiere solo per donne? (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Angelo Correnti, dalla Sicilia alla Germania, da precario a ostetrico Angelo Correnti, da precario originario di Vittoria, nel 2010 si trasferisce a Novara per studiare da ostetrico. Nel 2014 si laurea ma non riesce a trovare lavoro nelle strutture piemontesi. Decide così, di frequentare una scuola in Spagna, che organizza corsi intensivi di tedesco rivolti a infermieri, ostetrici, tecnici di radiologia, fisioterapisti spagnoli e italiani. Il corso lo mette in contatto con strutture ospedaliere in tutta la Germania. A luglio 2017 si è trasferisce in Germania e diventa uno dei pochi ostetrici maschi di tutto il Paese. La notizia viene rilanciata dai media: ” Eh sì, ci sono pochi ragazzi tedeschi che scelgono questa strada. Spesso noi uomini ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020), dalla Sicilia alla Germania, da, daoriginario di Vittoria, nel 2010 si trasferisce a Novara per studiare da. Nel 2014 si laurea ma non riesce a trovare lavoro nelle strutture piemontesi. Decide così, di frequentare una scuola in Spagna, che organizza corsi intensivi di tedesco rivolti a infermieri, ostetrici, tecnici di radiologia, fisioterapisti spagnoli e italiani. Il corso lo mette in contatto con strutture ospedaliere in tutta la Germania. A luglio 2017 si è trasferisce in Germania e diventa uno dei pochi ostetrici maschi di tutto il Paese. La notizia viene rilanciata dai media: ” Eh sì, ci sono pochi ragazzi tedeschi che scelgono questa strada. Spesso noi uomini ...

Angelo_MB : la patrimoniale non c'è solo sulla cosa... c'è anche sui conti correnti- #cartabianca - LaStampa : La storia di Angelo Correnti: dopo la laurea a Novara, ha trovato lavoro all’estero. - Angelo_MB : ...con la patrimoniale vincono le destre perchè un popolo di coglioni non sa che basta cambiargli il nome come quel… -

Ultime Notizie dalla rete : Angelo Correnti “Sognavo di fare l’ostetrico, ci sono riuscito in Germania” La Stampa LIVE - Avellino-Bisceglie 0-0: 3', Avellino col 4-4-2

3' - E' un 4-4-2 quello dell'Avellino che schiera Ciancio, Rocchi, Miceli e Luigi Silvestri in difesa. A centrocampo Adamo, Aloi, D'Angelo e Tito, in avanti Fella e ...

Angelo Correnti: da precario a ostetrico, un mestiere solo per donne?

Angelo Correnti è precario e sogna di fare l'ostetrico. Ma è ancora un mestiere per sole donne? Quanti sono gli uomini nelle sale parto?

3' - E' un 4-4-2 quello dell'Avellino che schiera Ciancio, Rocchi, Miceli e Luigi Silvestri in difesa. A centrocampo Adamo, Aloi, D'Angelo e Tito, in avanti Fella e ...Angelo Correnti è precario e sogna di fare l'ostetrico. Ma è ancora un mestiere per sole donne? Quanti sono gli uomini nelle sale parto?