ANGELIÑO, IL TERZINO CON IL VIZIO DEL GOL CHE SOGNA LA NAZIONALE E… IL DEPOR (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ANGELIÑO ha segnato di nuovo. Il TERZINO sinistro del Lipsia ha già realizzato sette gol in questa prima parte di stagione: quattro in Bundesliga, tre in Champions League. Questo calciatore spagnolo di 23 anni è già da un po’ sul taccuino del ct Luis Enrique. José Ángel Esmorís Tasende – questo il suo nome completo – ci spera molto anche se ha confessato che il suo vero sogno è quello di vestire la maglia del DEPORtivo La Coruña, più che quella della NAZIONALE. ANGELIÑO ha corsa, tempi di inserimento e vede la porta con molta facilità. Segna con il suo ottimo sinistro, ma anche di testa, a dispetto della sua statura (1 metro e 71 centimetri). Poco cambia per lui se deve giocare da TERZINO in una difesa a quattro o da esterno a tutta fascia. La carriera di ANGELIÑO, ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 9 dicembre 2020)ha segnato di nuovo. Ilsinistro del Lipsia ha già realizzato sette gol in questa prima parte di stagione: quattro in Bundesliga, tre in Champions League. Questo calciatore spagnolo di 23 anni è già da un po’ sul taccuino del ct Luis Enrique. José Ángel Esmorís Tasende – questo il suo nome completo – ci spera molto anche se ha confessato che il suo vero sogno è quello di vestire la maglia deltivo La Coruña, più che quella dellaha corsa, tempi di inserimento e vede la porta con molta facilità. Segna con il suo ottimo sinistro, ma anche di testa, a dispetto della sua statura (1 metro e 71 centimetri). Poco cambia per lui se deve giocare dain una difesa a quattro o da esterno a tutta fascia. La carriera di, ...

enricoI00 : Angeliño top terzino sx da un annetto a oggi, chissà quanto chiedono - ricardorubio44 : Angeliño è attualmente il miglior terzino sinistro spagnolo. Ma per distacco eh. #RBLMUN - Szobosalv : Ci tenevo a dire che il Lipsia di Nagelsmann è uno squadrone. Angelino credo che per rendimento sia il terzino più… - stefano_capuzzi : Angeliño non lo vedreste bene anche voi come quinto di sinistra per Conte? Il ruolo l'ha già fatto al City, e anche… -

