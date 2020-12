Andrea Damante esce allo scoperto con la fidanzata Elisa Visari | il video

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Erano settimane che si vociferava di un nuovo amore nella vita di: al nome dell’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, era stato più volte associato quello della giovanissima attrice. Dopo il ritorno di fiamma che sembrava definitivo con Giulia De Lellis, tra i due la relazione si era bruscamente interrotta quest’estate e le parole del deejay veronese a Verissimo avevano rivelato una grande amarezza per la fine della loro storia. Parole che non erano affatto state apprezzate da Giulia che sui social aveva fatto allusioni ad una presunta nuova relazione (nascosta) del suo ex. I fan dell’ex gieffino avevano notato, poi, la vicinanza trae la 19enne, grazie agli indizi postati dai due sui loro profili social: foto che li ritraggono negli stessi luoghi o nella stessa ...