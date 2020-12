Andrea Damante e la nuova fidanzata | dopo la nostra spifferata arriva la storia Ig di Elisa Visari 

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Quando ne abbiamo parlato non c'era alcuna traccia di loro: nessuna foto insieme, nessunasu Instagram. AdessoVisari esembra che facciano sul serio. Lei, modella e attrice (ha recitato in Dentro la notte, prodotto da Fenix Entertainment di Riccardo Di Pasquale), è a Dubai con il bel dj. Fino a pochi giorni era tutto un segreto, adesso l'attrice pubblica unanel deserto. E i fan sognano:la fine dellacon Giulia De Lellisritrova il sorriso. Ma ci pensaa pubblicare un video che mette insieme tutti i tasselli. Tra l'altro anche la De Lellis ha voltato pagina con Carlo Beretta, rampollo di una famiglia molto famosa e benestante. Il ritorno di fiamma tra ...

Notiziedi_it : Andrea Damante e Elisa Visari pubblicano il primo video insieme - WondernetMag : #AndreaDamante ed #ElisaVisari hanno ufficializzato la loro relazione: ecco chi è la ragazza che ha conquistato il… - Novella_2000 : Primo VIDEO di coppia per Andrea Damante e la sua nuova fiamma Elisa Visari - CaterinaCalab12 : RT @annacasadeii: Stavo ragionando sul fatto che Elisa Visari ha 19 anni ed è a Dubai con Andrea Damante. Io ne ho 20 e sono seduta in came… - IsaeChia : #AndreaDamante esce allo scoperto con la fidanzata #ElisaVisari: il video -

