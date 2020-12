Andrea Crisanti: “Propongo il cashback solo per chi scarica Immuni” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Il cashback potevano farlo solo per chi scaricava Immuni”. E’ questa la provocazione lanciata dal noto virologo Andrea Cristanti ad Accordi e Disaccordi sul Nove nel commentare l’introduzione del cashback per evitare l’uso del contante. E sui vaccini: “Prima che il vaccino avrà un suo impatto ci vorrà del tempo perché è stato calcolato che bisognerà raggiungere perlomeno meno il 60-70% della popolazione. Ci vorranno mesi per arrivare a questo obiettivo. Sicuramente le zone gialle non sono sufficienti a bloccare la trasmissione del virus. Il Veneto è un esempio, Sono settimane che la trasmissione aumenta e in questo momento è in testa”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Ilpotevano farloper chiva. E’ questa la provocazione lanciata dal noto virologoCristanti ad Accordi e Disaccordi sul Nove nel commentare l’introduzione delper evitare l’uso del contante. E sui vaccini: “Prima che il vaccino avrà un suo impatto ci vorrà del tempo perché è stato calcolato che bisognerà raggiungere perlomeno meno il 60-70% della popolazione. Ci vorranno mesi per arrivare a questo obiettivo. Sicuramente le zone gialle non sono sufficienti a bloccare la trasmissione del virus. Il Veneto è un esempio, Sono settimane che la trasmissione aumenta e in questo momento è in testa”. SportFace.

stanzaselvaggia : 'La scuola è il luogo più sicuro' è una leggenda che si è sempre sponsorizzata senza dati alla mano, come sottoline… - nove : Stasera @AndreaScanzi, @lucasommi72 e @marcotravaglio ospitano Andrea Crisanti e Domenico Arcuri: alle 21.25, in pr… - Veronic15833110 : 'Non si può rendere obbligatorio un qualcosa che è ancora in fase di studio e sperimentazione, per questione etica.… - Flik85141015 : Grazie Professor Andrea Crisanti per la sua preparazione e per la sua onestà ad ogni costo!!!!Grazie per ciò che ha… - Andrea__78XM : @LaviniaBLR @AnnapaolaMarco p.s. sapete cosa ha detto esimio super zanzarologo crisanti? ma Non si poteva associar… -