Ancona, uccide senza pietà l’amico di una vita: i deliranti motivi (VIDEO) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ha atteso che fosse solo, lo ha raggiunto e lo ha ucciso senza pietà! Notato poi dai passanti, sporco di sangue, è stato catturato. L’ho ha ucciso a sangue freddo nella mattinata dell’8 Dicembre, circa alle 12.30, in Via Maggini ad Ancona. La vittima, Michele Martedí, era un ventiseienne, coetaneo del killer, Mattia Rossetti. Entrambi infatti si conoscevano e frequentavano da una vita. Sembra che Rossetti abbia atteso il passaggio dell’ex amico in prossimità della sua abitazione e raggiunto poi in un vialetto, gli abbia sferrato vari fendenti con un coltello a serramanico tra il collo ed il torace, lasciandolo agonizzante in una pozza di sangue. I passanti che circolavano hanno tentato di soccorrere Michele, ma sono stati scacciati dall’assassino. Proprio questi però hanno potuto avvertire le forze ... Leggi su chenews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ha atteso che fosse solo, lo ha raggiunto e lo ha ucciso! Notato poi dai passanti, sporco di sangue, è stato catturato. L’ho ha ucciso a sangue freddo nella mattinata dell’8 Dicembre, circa alle 12.30, in Via Maggini ad. La vittima, Michele Martedí, era un ventiseienne, coetaneo del killer, Mattia Rossetti. Entrambi infatti si conoscevano e frequentavano da una. Sembra che Rossetti abbia atteso il passaggio dell’ex amico in prossimità della sua abitazione e raggiunto poi in un vialetto, gli abbia sferrato vari fendenti con un coltello a serramanico tra il collo ed il torace, lasciandolo agonizzante in una pozza di sangue. I passanti che circolavano hanno tentato di soccorrere Michele, ma sono stati scacciati dall’assassino. Proprio questi però hanno potuto avvertire le forze ...

infoitinterno : Ancona, accoltella l’amico di una vita in strada e lo uccide: 26enne confessa - fanpage : Erano amici da una vita. Gli inquirenti controllano anche l'ultimo delirante video postato sui social - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Ancona, uccide a coltellate un 26enne in mezzo alla strada: arrestato - leggoit : Ancona, uccide a coltellate un 26enne in mezzo alla strada: arrestato -